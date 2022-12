Der einflussreiche israelische Rabbiner Chaim Druckman ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren in Jerusalem an den Folgen einer Coronainfektion gestorben. »Das Hadassa-Krankenhaus gibt mit Trauer den Tod des Rabbiners Chaim Druckman bekannt«, erklärte das Krankenhaus am Sonntag. Zuvor hatte die Klinik Druckmans Corona-Erkrankung bekannt gegeben. Der orthodoxe Rabbiner galt als wichtigster Vertreter der Strömung des religiösen Zionismus und als Mentor des Chefs der gleichnamigen ultrarechten Partei, Bezalel Smotrich.