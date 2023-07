Israels Premierminister Benjamin Netanyahu erkennt den Anspruch von Marokko auf die umstrittene Region Westsahara an. Das bestätigte Netanyahus Büro nach entsprechenden Berichten aus Rabat. Der marokkanische Königspalast teilte mit, dass Israels Position in einem Brief an König Mohammed VI. dargelegt worden sei. Demnach will Israel sogar ein Konsulat in der Stadt Dakhla eröffnen.