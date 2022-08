Beim israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad haben erstmals in der Geschichte zwei Frauen wichtige Führungspositionen inne. Die Agentin »A« übernehme als erste Frau die Position der Direktorin des Aufklärungsdienstes, wie der Mossad am Donnerstag mitteilte. Zuvor war bereits die Beamtin »K« zur Leiterin der Iran-Abteilung ernannt worden – eine der einflussreichsten und höchsten Positionen in der Organisation.