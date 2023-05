Die EU hat einen diplomatischen Empfang zum Europatag am 9. Mai in Tel Aviv wegen der angekündigten Teilnahme des rechtsextremen israelischen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir abgesagt. Die EU-Delegation in Israel teilte mit, sie werde den Europatag diesmal ohne den Empfang feiern, um »jemandem, dessen Sichtweisen im Widerspruch zu den Werten der Europäischen Union stehen«, keine Plattform zu bieten.