Israels neue Regierung steht so weit rechts wie keine in der Geschichte des Landes. In Benjamin Netanyahus Regierungsbündnis sind auch rechtsextreme Politiker vertreten, die sich nun daran machen, ihre Agenda umzusetzen. Dagegen regt sich massiver Widerstand, nun auch bei früheren hochrangigen Justizbeamten. Sie sehen in der geplanten Justizreform der neuen Regierung eine Schwächung des Rechtsstaates.