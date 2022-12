Ein Sprecher der israelischen Gefängnisbehörde bestätigte den Tod eines Häftlings. Er habe an einer unheilbaren Krankheit gelitten und sei am Montag in ein Krankenhaus gebracht worden. Er habe durchgehend eine sorgfältige medizinische Behandlung erhalten. Der Mann habe eine lebenslange Haftstrafe abgesessen. Er sei unter anderem wegen Mordes und Terroraktivitäten verurteilt worden. Zum ersten Mal sei er im April 2002 inhaftiert worden. Nun sei dies bereits sein vierter Haftaufenthalt gewesen. »Wie jeder Fall dieser Art wird der Vorfall gegenwärtig untersucht«, hieß es in der Mitteilung.