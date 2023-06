Der Bau von 1000 Wohnungen, die in der Siedlung Eli geplant sind, war als Reaktion auf einen tödlichen Anschlag im Westjordanland in der vergangenen Woche verkündet worden. Zwei militante Palästinenser hatten vier Israelis an einer Tankstelle erschossen. Uno-Generalsekretär António Guterres bezeichnete die Genehmigung des Wohnungsbaus als »eklatante Verletzung des Völkerrechts«.