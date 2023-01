In Israel entwickelt sich eine Kontroverse um Innen- und Gesundheitsminister Arie Deri zunehmend zur Staatskrise. Nach einem Urteil des Obersten Gerichts forderte nun Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara den wiedergewählten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu auf, einen seiner wichtigsten Minister zu entlassen. Netanyahu müsse dem wegweisenden Urteil nachkommen und den Innen- und Gesundheitsminister Arie Deri aus seinen Ämtern entfernen, erläuterte sie in einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben.