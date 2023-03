Israels Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara hat die Beteiligung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an der umstrittenen Justizreform als illegal eingestuft und vor Konsequenzen gewarnt. »Ihre Erklärung von gestern Abend und alle Maßnahmen, die in dieser Angelegenheit ergriffen werden, sind rechtswidrig und durch einen Interessenkonflikt belastet«, schrieb Baharav-Miara in einem in israelischen Medien veröffentlichen Brief an Netanyahu.