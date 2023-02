Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll sich nach Ansicht von Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara aufgrund eines »möglichen Interessenkonflikts« nicht am umstrittenen Umbau der Justiz beteiligen. In einem in israelischen Medien veröffentlichen Brief an Netanyahu schrieb Baharav-Miara, dieser müsse es vermeiden, »sich in Initiativen einzumischen, die mit dem Rechtssystem zu tun haben«. Demnach könnte Netanyahu durch die kürzlich vorgestellten Pläne in einem aktuell gegen ihn laufenden Korruptionsprozess profitieren.