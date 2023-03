»Historischer« Arbeitsstreik

Vor dem Parlament in Jerusalem und in weiteren Städten Israels versammelten sich am Morgen erneut Demonstrantinnen und Demonstranten. Der Dachverband der Gewerkschaften in Israel Histadrut rief zu einem »historischen« Arbeitsstreik auf, um »den Wahnsinn« der umstrittenen Justizreform der Regierung zu stoppen. Am internationalen Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv wurden alle Abflüge gestoppt.