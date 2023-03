Justizminister Levin würde bei Absage der Reform doch nicht zurücktreten

12.33 Uhr: Israels Justizminister Yariv Levin will jede Entscheidung respektieren, die Premierminister Benjamin Netanyahu über die Justizreform trifft. Er warnt jedoch, dass ein Mangel an Einigkeit in der Regierung diese zu Fall bringen könne. »Eine Situation, in der jeder tut, was er will, kann zum sofortigen Sturz der Regierung und zum Zusammenbruch der (Regierungspartei) Likud führen«, sagte Yariv Levin in einer Erklärung. »Wir müssen uns alle bemühen, die Regierung und die Koalition zu stabilisieren.«

Der Justizminister hatte bei einem Krisentreffen in der Nacht zu Montag laut Angaben der »Jerusalem Post« mit seinem Rücktritt gedroht, falls das Vorhaben nicht durchgezogen werde. Nun ist er von dieser Drohung abgerückt.

Protestierende rufen »Demokratie«

12.28 Uhr: Der Journalist der Tageszeitung »Haaretz« Bar Peleg hat auf Twitter ein Video gepostet , das offenbar Demonstranten zeigt, die gerade mit dem Zug in Jerusalem angekommen sind. Er schreibt, dass sie dabei das Wort »Demokratie« rufen.