Die israelische Botschafterin in Paris, Jael German, legte am Donnerstag aus Protest gegen die neue Regierung ihr Amt nieder. Sie könne die radikalen Reformabsichten der Koalition Netanyahus nicht unterstützen, schrieb sie in einem Brief an den Regierungschef. Sie warnte vor einer »Gefahr für den demokratischen Charakter Israels und seiner Werte«.