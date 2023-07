Herzog, der Dankbarkeit für die engen Beziehungen zwischen den beiden Staaten zeigte, wurde von den anwesenden Abgeordneten und Senatoren mit Beifall und Jubel in Empfang genommen. Einige junge linke Abgeordnete der Demokraten boykottierten die Ansprache aus Protest gegen Maßnahmen der israelischen Regierung allerdings. Herzog sagte, er respektiere Kritik. Zugleich mahnte er, Kritik an Israel dürfe nicht so weit gehen, dass das Existenzrecht des Staates negiert werde. Er warnte in seiner Rede auch vor der Bedrohung durch Iran und äußerte seine Hoffnung auf Frieden mit den Palästinensern, der aber nicht in Gewalt verankert sein könne.