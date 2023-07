Protest aus Überzeugung – und in der 27. Woche infolge: Vor einer kritischen Abstimmung im Parlament haben in Israel die Demonstrationen gegen die von der Regierung geplante Justizreform an Fahrt aufgenommen. Am Samstag versammelten sich allein in der Küstenstadt Tel Aviv Medienberichten zufolge mehr als 140.000 Menschen, um gegen das Vorhaben der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanyahu zu demonstrieren; auch in den übrigen großen Städten des Landes gab es eine Vielzahl an Demonstrationen.