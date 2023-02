Immer wieder kommt es in der Region zu Angriffen auf Frachter in israelischem Besitz. Israel beschuldigt stets die Führung in Teheran, beide Länder sind verfeindet . Im November etwa war vor der Küste Omans ein Öltanker von einer Drohne angegriffen worden. Ein israelischer Beamter warf Iran daraufhin Bemühungen vor, »die Region zu destabilisieren«.

Mutmaßlich israelischer Angriff auf Syrien

Die Vorwürfe aus Jerusalem kommen wenige Stunden nach einem mutmaßlich israelischen Angriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus, bei dem mehrere Menschen getötet wurden. Israel führte in den vergangenen Jahren Hunderte dieser Luftangriffe durch, äußert sich aber nur selten dazu.