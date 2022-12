Am 23. November waren in kurzer Folge Bomben an zwei Bushaltestellen im Großraum Jerusalem explodiert. Dabei waren zwei Menschen getötet und weitere verletzt worden.

Das Verhör habe ergeben, dass der Mann allein handelte und die Taten sehr lange vorbereitet hatte, heißt es in der Mitteilung von Schin Bet. Die Sprengsätze habe er im Westjordanland gebaut und dort auch in einer Grube Explosionen getestet. Dort habe er zudem Materialien zum Bau weiterer Sprengsätze versteckt. Bei dem Tatverdächtigen seien auch ein Gewehr sowie ein einsatzbereiter Sprengsatz gefunden worden. Er habe weitere Anschläge geplant. Ein Gericht habe seine Haft am Dienstag verlängert, es werde in den kommenden Tagen mit einer Anklage gerechnet.