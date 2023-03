Anhaltende Massenproteste

Seit Wochen gibt es in Israel wütende Proteste gegen die Reformpläne. Am Donnerstag blockierten Gegnerinnen und Gegner des Vorhabens beim »Tag des Widerstands« den wichtigsten Flughafen, um eine Auslandsreise Netanyahus und den Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin zu verhindern. Vergangenen Samstag trafen sich Demonstrierende bereits zum neunten Mal in Folge in Tel Aviv. An der Großkundgebung nahmen nach Medienberichten rund 160.000 Menschen teil.