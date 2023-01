Auch die Türkei zürnte ob des Besuchs und nannte ihn einen »provozierende Aktion«. »Wir fordern Israel dazu auf, verantwortungsvoll zu handeln und Handlungen zu vermeiden, die den Status und die Heiligkeit religiöser Orte in Jerusalem berühren, um eine Eskalation in der Region zu vermeiden«, heißt es aus dem Außenministerium in Ankara.

Auch Saudi-Arabien, Kuwait und Katar verurteilten in eigenen Statements den Besuch Ben-Gvirs auf dem Tempelberg.