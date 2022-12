Bei der Parlamentswahl Anfang November war der von Netanyahu angeführte Block auf 64 der 120 Sitze umfassenden Knesset gekommen. Nachdem Netanyahu zunächst eine schnelle Regierungsbildung angekündigt hatte, hatte er erst Wochen später und nur wenige Minuten vor Ablauf einer Fristverlängerung am 21. Dezember mitgeteilt, ihm sei es nun gelungen, ein Bündnis zu schmieden. Alle Details stehen aber noch nicht fest. Sein Kabinett müsste aber in den nächsten Tagen stehen. Die Ausrichtung des Bündnisses hat international die Sorge ausgelöst, dass eine von vielen Ländern befürwortete Zwei-Staaten-Lösung zur Beendigung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern nun in weite Ferne rückt.