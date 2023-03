Die israelische Regierung will Siedlern die Rückkehr in vier Siedlungen im nördlichen Westjordanland ermöglichen, die vor fast zwei Jahrzehnten geräumt worden waren. Das Parlament in Jerusalem stimmte in der Nacht zum Dienstag in erster Lesung für eine entsprechende Gesetzesänderung. Diese soll die erneute Niederlassung in den vier Orten Chomesch, Ganim, Kadim und Sanur ermöglichen.