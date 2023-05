»Wir machen für vier gute Jahre weiter«, sagte Netanyahu nach der Abstimmung laut Medienberichten. Wäre der Haushalt nicht bis zum 29. Mai verabschiedet worden, hätte sich das Parlament automatisch aufgelöst. Neuwahlen wären nötig gewesen. In der Vergangenheit waren mehrere Regierungen an der Verabschiedung des Haushalts gescheitert. »Wir haben die Werkzeuge erhalten und krempeln jetzt unsere Ärmel hoch und gehen an die Arbeit«, sagte Finanzminister Bezalel Smotrich.