Scholz freut sich auf »Arbeitsmittagsessen« mit Netanyahu

Ungeachtet dessen will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag Netanyahu im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Gesprächs sollen die bilaterale Zusammenarbeit sowie internationale und regionale Sicherheitsthemen stehen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin sagte. Nach dem vorgesehenen »Arbeitsmittagsessen« ist demnach eine Pressekonferenz geplant.

Hebestreit verwies darauf, dass Scholz sich auf den Besuch Netanyahus freue. Er trat damit zuvor geäußerter Kritik an dem Besuch aufgrund der derzeitigen gesellschaftlichen Spannungen in Israel entgegen. Netanyahu sei der »gewählte Premierminister Israels und damit auch normaler Gast in Deutschland«, stellte Hebestreit klar.