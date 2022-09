Ein israelischer Armeesprecher sagte, die »TCG Kemalreis« mache in Haifa einen Zwischenstopp im Rahmen von »Nato-Aktivitäten«. Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, die Fregatte werde bis Dienstag in dem nordisraelischen Hafen bleiben. Es war das erste Mal seit dem Jahr 2010, dass wieder ein Schiff der türkischen Streitkräfte in Israel anlegte.