Die Nacht zum Sonntag wird wohl nicht ruhig werden: Israel schließt einen raschen Waffenstillstand mit der extremistischen Gruppe Islamischer Dschihad im Gazastreifen zunächst aus. Zuerst müssten die Militanten damit aufhören, Raketen auf Israel abzufeuern, sagte der nationale Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi am Samstag. »Wir führen keine Waffenstillstandsgespräche.« Israels oberste Priorität sei im Moment die Bekämpfung der Dschihadisten. Der Islamische Dschihad kündigte an, er werde weiterhin Raketen abfeuern. »Der Widerstand hat sich auf eine monatelange Konfrontation vorbereitet«, hieß es in einer Erklärung.