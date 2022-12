Der Brief wurde wenige Tage vor dem Amtsantritt der neuen Regierung übergeben. »Wir kommen aus allen Schichten der Gesellschaft und aus dem gesamten politischen Spektrum«, heißt es darin. »Was wir heute gemeinsam haben, ist die Furcht, dass der demokratische Staat Israel in Gefahr ist.« Die Justizbeamten seien »die letzte Verteidigungslinie« und müssten »alles in Ihrer Macht Stehende tun, um die Katastrophe, die das Land heimsucht, zu stoppen«.