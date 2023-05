Ungeachtet der Bemühungen um eine Waffenruhe kommt es seit Tagen zu harten Kämpfen zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israels Armee. »Wir befinden uns in einer Kriegssituation«, sagte ein Armeesprecher am Donnerstagabend. Israels Luftwaffe griff in den vergangenen Tage Militärangaben zufolge mehr als 150 Ziele im Gazastreifen an und tötete dabei auch mehrere hochrangige Mitglieder des Islamischen Dschihads. Die Militäroffensive taufte die Armee »Schild und Pfeil«.