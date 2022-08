Nach der gezielten Tötung al-Jabaris hat Israels Verteidigungsminister Benny Gantz die Mobilisierung von 25.000 Reservisten genehmigt. Laut dpa bestätigte sein Büro dies am Freitagabend. Die Entscheidung ist dem Militär zufolge nach Beurteilung der Sicherheitslage gefallen.

Extremistengruppe spricht von mehr als 100 Raketen auf Israel

Die palästinensische Gruppe Islamischer Dschihad erklärte am Freitag, sie habe als Vergeltung für die Luftangriffe Raketen auf Israel abgefeuert. »Als erste Reaktion auf die Ermordung des Anführers Tayseer al-Jabari haben die Jerusalemer Brigaden Tel Aviv und die Städte im Zentrum und um den Gazastreifen herum mit mehr als 100 Raketen beschossen«, heißt es demnach in einer Erklärung des bewaffneten Flügels der Gruppe, wie Reuters berichtet. »Wir greifen Tel Aviv und die Städte des Zentrums und der Umgebung mit mehr als 100 Raketen an«, teilte der militärische Arm der Organisation am späten Freitagabend laut dpa mit.