Bei einem Anschlag in einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem soll es mindestens fünf Tote und fünf Verletzte durch Schüsse gegeben haben. Das berichten israelische Medien unter Berufung auf den Rettungsdienst des Landes. Manche Berichte sprechen auch von sieben oder acht Todesopfern. Es ist einer der schwersten Anschläge seit Langem. Die Polizei sprach in ersten Angaben von einem Terrorangriff.

Nach unbestätigten Berichten soll sich der Angriff nahe einer Synagoge im Ost-Jerusalemer Stadtteil Neve Yaakov ereignet haben. Medienberichten zufolge eröffnete der Angreifer das Feuer auf Menschen, die die Synagoge nach dem Schabbat-Gebet verließen. Er wurde von Sicherheitskräften getötet, als er in einem Auto zu fliehen versuchte, berichtet die »Jerusalem Post« . Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom wurden mehrere Verletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Mehrere Menschen seien in kritischem Zustand, unter ihnen ein 70-Jähriger sowie ein 14-Jähriger.

Hamas: »Antwort auf Verbrechen der Besatzung«

Die USA bezeichneten den Angriff als »absolut entsetzlich«. Washington verurteile diesen »mutmaßlichen Terroranschlag auf das Schärfste«, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washingtons. US-Beamte stünden mit ihren israelischen Kollegen in Kontakt, er erwarte aber keine Änderungen des Besuchs von Außenminister Antony Blinken in Israel in der kommenden Woche.

In Gaza erklärte der Hamas-Sprecher Hazem Qassem gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: »Diese Operation ist eine Antwort auf das Verbrechen der Besatzung in Dschenin und eine natürliche Reaktion auf die kriminellen Handlungen der Besatzung.« Er bekannte sich jedoch nicht zu dem Angriff. Auch der palästinensische Islamische Dschihad lobte den Angriff, bekannte sich aber nicht dazu.