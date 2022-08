Auch in der Nacht zum Sonntag griff die Luftwaffe mehrere Ziele im Gazastreifen an. Die Gegenseite antwortete wiederum mit Raketenbeschuss, die jedoch weitgehend in offenem Gelände einschlugen. In den israelischen Grenzorten am Rande des Gazastreifens gab es am Sonntagmorgen wieder Raketenalarm. Auch in Gemeinden westlich von Jerusalem heulten Sirenen. Zudem seien Explosionen zu hören gewesen, berichteten Zeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Das deutete darauf hin, dass die palästinensischen Raketenangriffe nun weiter entfernt liegende Gebiete zum Ziel hatten. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.