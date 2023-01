Eine Mehrheit im Parlament soll demnach selbst dann ein Gesetz verabschieden können, wenn es nach Ansicht des Obersten Gerichts gegen das Grundgesetz verstößt. Levin will außerdem die Zusammensetzung des Gremiums zur Ernennung von Richtern ändern. Gegen Netanyahu läuft ein Prozess wegen mutmaßlicher Korruption. Seine Gegner fürchten, dass die geplante Reform auch diesem Verfahren ein Ende bereiten könnte.

Gegen die Schwächung der Justiz gingen am Samstag Zehntausende Menschen auf die Straße. Auf ihren Plakaten standen Botschaften wie: »Unsere Kinder werden nicht in einer Diktatur leben« oder »Israel, wir haben ein Problem«. Auch Oppositionsführer Yair Lapid schloss sich den Demonstranten an. »Das ist ein Protest zur Verteidigung des Landes«, sagte er.