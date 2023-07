Gegen den Umbau der Justiz gab es seit Monaten große Proteste in Israel, immer wieder demonstrierten Zehntausende Menschen. Reservisten der Armee kündigten an, den Dienst zu quittieren, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Netanyahu hat in jüngsten Umfragen deutlich an Zustimmung verloren. Seine Koalition kommt in der Knesset, dem Parlament, derzeit auf 64 Sitze. Wenn es Neuwahlen gäbe, könnte er aktuell nur mit 52 oder 53 Mandaten rechnen.