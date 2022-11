In den Palästinensergebieten sorgt der Erfolg des rechten Bündnisses indes für Unruhe. Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtajjeh bezeichnete den Rechtsruck als »natürliches Resultat des jahrelangen Anstiegs von Extremismus und Rassismus in der israelischen Gesellschaft«. »Wir hatten keine Illusionen, dass die israelische Wahl einen Friedenspartner hervorbringen würde«, sagte Schtajjeh in einer Stellungnahme.