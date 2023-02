Die Serie von Gewalttaten in Israel reißt nicht ab. Bei zwei Angriffen in Ost-Jerusalem wurde laut Polizeiangaben am Montag ein israelischer Polizist getötet und ein jüdischer Jugendlicher verletzt. Der 22-jährige Polizist wurde demnach bei der Durchsuchung eines Busses an einem Flüchtlingscamp attackiert und erlag später seinen Verletzungen. Ein 13-Jähriger aus dem Flüchtlingslager wurde festgenommen.