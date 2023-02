In Israel hat Staatspräsident Yitzhak Herzog vor einem »verfassungsrechtlichen und sozialen Zusammenbruch« des Landes unter der rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gewarnt. In einer seiner seltenen Fernsehansprachen zur Hauptsendezeit appellierte Herzog am Sonntagabend an die Abgeordneten der Koalition, die bereits für die kommende Woche geplanten Schritte zu einer Justizreform zu verschieben. Zudem legte Herzog einen Kompromissplan zur Befriedung vor.