In Israel haben erneut Hunderttausende Menschen gegen die Regierung demonstriert. In Tel Aviv versammelten sich am 1. April Medienberichten zufolge mehr als 170.000 Personen. Es war der 13. Samstag in Folge, an dem es Massenproteste gegen die Regierung Benjamin Netanyahus gab. Hier sehen Sie eine Auswahl der eindrucksvollsten Bilder des wochenlangen Widerstands.