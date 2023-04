Sie protestieren die 16. Woche in Folge gegen die geplante Justizreform: landesweit gingen am Samstagabend rund 380.000 Menschen in Israel auf die Straße, davon rund 165.000 hier in Tel Aviv. In der kommenden Woche feiert das Land den 75. Unabhängigkeitstag und gedenkt den in israelischen Kriegen und bei Terroranschlägen Gefallenen. Hinterbliebene hielten entlang der Protestroute Mahnwachen ab.

Miri Pinchuk, Demonstrantin: »Mein Vater wurde 1973 im Jom-Kippur-Krieg getötet. Ich bin ohne ihn aufgewachsen, weil er sein Leben für dieses Land gegeben hat. Er ist mit dem Glauben aufgewachsen, dass es eine Demokratie geben wird, nachdem das Volk so viel gelitten hat. Was jetzt vor sich geht, ist schrecklich. Das hier ist das Mindeste, was ich tun kann.«

Mit der geplanten Justizreform will die rechte Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu die Macht des Obersten Gerichtshofs stark einschränken. Die Regierung soll unter anderem selbst die Richter ernennen und Gerichtsurteile auf der Grundlage einer einfachen parlamentarischen Mehrheit außer Kraft setzen können. Angesichts der massiven Proteste wurden die Pläne Ende März für wenige Wochen gestoppt. Doch bei den Vermittlungsgesprächen gab es bislang keinen Durchbruch. Kritiker befürchten, dass die Regierung das Vorhaben im Schnellverfahren durchbringen könnte. Für das Jubiläum zur Staatsgründung am Mittwoch kündigten die Gegner der Reform die größten Demonstrationen in der Geschichte des Landes an.