Sie blockieren wichtige Autobahnen, schwenken Flaggen, einige legen sich auf die Fahrbahn: Am Dienstag, dem "Tag der Störung", sind in Israel erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen. In der vergangenen Nacht hatte die rechtsreligiöse Regierung unter Premierminister Benjamin Netanyahu einem Teil des hochumstrittenen Gesetzesentwurfs zur Justizreform zugestimmt – mit einer knappen Mehrheit. Bereits seit Anfang des Jahres demonstrieren Hunderttausende dagegen, bisher friedlich. Das könnte sich nun ändern.

Richard Schneider, Israel-Korrespondent: » Was wir jetzt erleben, ist tatsächlich etwas komplett Neues. Es haben mittlerweile immer mehr Reservisten der Armee wieder gesagt, zum Beispiel 300 Cyberkrieg-Spezialisten: Wir dienen nicht mehr in der Armee ab sofort, weil wir nicht da sind, um eine Diktatur zu unterstützen. Und was wir erleben seit heute Morgen, ist auch eine zunehmend gewalttätige Polizei. Es gibt viele Festnahmen, es gibt Verletzte. Man setzt Wasserwerfer ein, und damit eskaliert die Situation allmählich. Und die Gefahr, dass das vielleicht der Auslöser für einen Bürgerkrieg werden könnte, das ist einfach im Raum.«

Die Demonstranten setzten Reifen in Brand, warfen Fackeln und blockierten Zufahrtswege oder Kreuzungen, wie hier in Jerusalem. Auch den internationalen Flughafen von Tel Aviv versuchten sie zu blockieren, die Polizei verhinderte dies. Autofahrer wurden aufgefordert, besonders langsam zu fahren, um ein Zeichen zu setzen. Kommt die Reform durch, könnte der Oberste Gerichtshof keine Entscheidungen des Parlaments mehr als "unangemessen" bewerten und somit kein Veto mehr einlegen. Damit wäre die demokratische Gewaltenteilung faktisch eingeschränkt, die Regierung könnte tun, was sie will.

Richard Schneider, Israel-Korrespondent: »Sie könnte korrupte Politiker einsetzen. Sie kann überhaupt Leute einsetzen, wie sie will, absetzen wie sie will. Man könnte auch sofort die Generalstaatsanwältin absetzen, die die wichtigste Vertreterin des liberalen Systems ist und die mittlerweile ein großes Feindbild für diese ultrarechte Regierung ist. Es ginge sogar so weit, dass im Falle von Neuwahlen die Regierung, die dann noch im Amt ist, bis zur Neuwahl dann nur noch kommissarisch im Amt ist, tatsächlich auch die Möglichkeit hätte, die Wahlen endlos zu verschieben. Und es gäbe also überhaupt gar keine Möglichkeit mehr für das Oberste Gericht, das zu stoppen.«

Die Regierung behauptet, die Justiz sei zu übergriffig. Gleichzeitig steht Premier Netanyahu selbst immer noch wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen vor Gericht. Sollten die Extremisten in seiner Regierung die Justizreform durchbringen, würde ihm dies auch persönlich nutzen. Was könnte ihn zum Einlenken bewegen?

Richard Schneider, Israel-Korrespondent: »Es steht auch im Raum, ob Piloten der Reserve, die ganz wichtig sind für Militäreinsätze, die ständig geflogen werden, ob die erneut, wie schon im März, sagen werden: Wir werden nicht mehr kommen zum Reservedienst, wir werden keine Einsätze mehr fliegen. Das würde die Sicherheit Israels massiv gefährden. Sollte das wieder passieren, sollten noch mehr Einheiten sagen: wir sind nicht bereit einem diktatorischen System zu dienen, dann würde er möglicherweise wieder dem Druck der Straße, dem Druck der Bevölkerung nachgeben müssen, um das Land nicht noch mehr zu gefährden.«

In den aktuellen Protesten zeigt sich, wie gespalten die israelische Gesellschaft ist – auch in der Auslegung ihrer Religion.

Richard Schneider, Israel-Korrespondent: »Es gibt die eine Seite des Judentums, die sehr weltoffen ist. Die sagt: Wir müssen der Welt alles Gute bringen. Wir müssen nach außen, wir müssen uns in der Welt verbreiten – nicht im Sinne eines missionarischen Denkens, weil es im Judentum ja eine Mission nicht gibt. Sondern einfach auch im Sinne dieses Tikun Olam, das Retten der Welt, die Welt verbessern und damit auch in die Welt hineinwirken. Also das, was man heute modern eine liberale und universalistische Weltsicht nennt. Und dann gibt es auf der anderen Seite ein sehr partikulares Bestreben innerhalb des Judentums. Dieses besteht darauf, dass wir uns abtrennen, dass wir uns separieren. Dass wir anders sind, dass wir darauf bestehen, dass wir anders sind. Und das sieht man vor allem am Beispiel der Ultraorthodoxen, aber eben auch am Beispiel der radikalen Siedler, die genau so eine Form von Israel haben wollen.«

Noch sind zwei weitere Lesungen notwendig, damit die Reform tatsächlich in Kraft treten kann. Damit wird allerdings bereits bis Ende des Monats gerechnet. Die Proteste werden bis dahin wohl anhalten.