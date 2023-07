»Schande, Schande« rufen Demonstranten Polizisten entgegen, die eine verletzte Person aus der Menschenmenge tragen. Brennende Barrikaden, zehntausende Menschen auf den Straßen Tel Avivs, mindestens 34 Festnahmen. Kurz nach der Verabschiedung des umstrittenen Justizgesetzes im israelischen Parlament durch die Regierung Benjamin Netanyahus, spitzt sich die Lage im Land weiter zu. Die Protestbewegung hat nach dem Votum in der Knesset angekündigt, ihren Widerstand, so wörtlich, »bis zum Ende« führen zu wollen.

Richard C. Schneider, DER SPIEGEL

»Der ganz klare Tenor ist: Jetzt geht der Protest erst richtig los. Das, was wir heute Nacht gesehen haben, ist tatsächlich erst einmal der unmittelbare Wutausbruch über die Vorgänge und die Entscheidung in der Knesset. Wir haben auch gesehen, dass die Polizei anfängt, immer aggressiver vorzugehen. Es gab Vorfälle, bei denen eine Soldatin auf eine liegende Protestierende eingetreten hat. Es gab am Ajalon, an diesem Stadthighway bei Tel Aviv, einen Vorfall, bei dem die Wasserkanonen, die Wasserwerfer direkt auf die Protestierenden gerichtet wurden, was eigentlich verboten ist.«

»Schande, Schande« hallte es gestern auch durch die Knesset, als sich die Opposition während der umstrittenen Abstimmung aus dem Plenarsaal zurückzog. Konkret beschneidet das neue Gesetz die Einspruchsmöglichkeiten des Obersten Gerichtes empfindlich: Die Regierung kann nun weitgehend frei von Kontrollen Entscheidungen treffen. Laut Netanyahu könne so im Sinne der Mehrheit der Bürger regiert werden. Weitere Gesetze sollen folgen. Kritiker befürchten eine Beschneidung von Minderheitenrechten, willkürliche Festnahmen, Medienzensur – einige Zeitungen erschienen aus Protest am Dienstag mit geschwärzten Seiten. Viele befürchten eine Aushöhlung der Demokratie – die Fronten sind extrem verhärtet.

Richard C. Schneider, DER SPIEGEL

»Die Oppositionsparteien, allen voran Jair Lapid und Benny Gantz, waren immer wieder bereit zu reden, haben auch immer wieder signalisiert: Ja, lasst uns reden, lasst uns einen Kompromiss finden. Daraus ist nichts geworden. Jetzt hat Netanyahu gesagt, möglicherweise können wir doch reden. Doch die Protestbewegung will nicht, dass die Opposition mit dieser Regierung redet, weil sie befürchtet, dass am Ende nur ein fauler Kompromiss herauskommt, und die Demokratie am Ende beschädigt bleibt.«

Die Situation, wie sie jetzt in Israel herrscht, ist ein Novum. Selbst die konservativsten Regierungen haben die Gewaltenteilung im Staat nie infrage gestellt. Wenn das Oberste Gericht eine Entscheidung ablehnte, wurde dies akzeptiert. Doch nach und nach wuchs Kritik an einem Ungleichgewicht.

Richard C. Schneider, DER SPIEGEL

»Dass das gesamte System Schwächen hat, dass im Laufe der Jahre das Oberste Gericht zu viele Kontrollfunktionen hat, da ist etwas dran. Das hat sehr viel damit zu tun, dass das israelische System nicht genügend Checks and Balances hat. Es gibt nur eine einzige Institution, die die Regierung kontrollieren kann, dass ist das Oberste Gericht. Es gibt keine Länderregierungen, keine anderen Instanzen, die das können. Dadurch ist das Oberste Gericht sehr mächtig geworden, es gibt Bedarf zur Reform, aber nicht so.«

Benjamin Netanyahu ist bereit, eine schwere Staatskrise zu riskieren, um die Reform durchzudrücken. Dabei spielen persönliche Gründe offenbar die wichtigste Rolle: Der Premier ist in drei Fällen wegen Korruption angeklagt, im schlimmsten Fall droht ihm Gefängnis. Dank der Reform könnte er straffrei davonkommen.

Richard C. Schneider, DER SPIEGEL

»Netanyahu hat sich in diesen vergangenen Jahren verändert. Auch wenn man Netanyahu möglicherweise nicht mochte und nicht rechtskonservativ wählte, so muss man ihm dennoch zugestehen, dass er in den frühen Jahren für sein Land viel Gutes getan hat. Was aber entstanden ist, ist, dass er durch die Anklage persönlich verletzt war, dass er sich angegriffen fühlt von dem Staat, wo er sich als derjenige sieht, der diesem Staat Größe bringt. Aber vor allem auch als jemand, der Israel vor einem zweiten Holocaust bewahren will. Sein ganz großes Thema ist der Iran, ist die Atombombe. Er ist derjenige der das jüdische Volk, der Israel retten will vor einer zweiten Schoa und dann kommt dieser undankbare Staat und klagt ihn an.«

Wie geht es weiter? Das hängt vor allem vom Obersten Gericht ab. Oppositionsführer Jair Lapid kündigte an, eine Petition gegen »die einseitige Aufhebung des demokratischen Charakters des Staates Israels« einzureichen. Entscheidet das Gericht, es handele sich um eine verfassungswidrige Verfassungsänderung, müsste die Regierung das Gesetz zurücknehmen.

Richard C. Schneider, DER SPIEGEL

»Wenn dann diese Regierung sagen würde, das interessiert uns nicht, was das Oberste Gericht sagt, dann haben wir in Israel eine Staatskrise, bei der man gar nichts durchdeklinieren kann, was dann passieren kann, weil so etwas noch nie dagewesen ist. Die andere Seite wird natürlich sein, dass die Hardliner dieser Regierung versuchen werden, die weiteren Gesetze dieser Justizreform weiter durchzuziehen. Die Demonstrationen werden weitergehen, die Soldaten, die angekündigt hatten, nicht mehr zu ihrem Dienst zu kommen, werden wahrscheinlich nicht mehr zu ihrem Dienst kommen. Das heißt, die Armee wird in eine große Krise geraten. Die Wirtschaft gerät in eine große Krise. Wir haben das gestern beispielsweise gesehen: Als Lapid öffentlich verkündet hat, es wird keinen Kompromiss geben, ist an den Börsen sofort der israelische Schekel abgestürzt. Man muss sehen: Wird der Druck der Straße, der Druck der Bevölkerung ausreichen, damit die Regierung ihr Vorhaben möglicherweise stoppt?«