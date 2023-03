Seit Wochen wüten Tausende Menschen auf Israels Straßen gegen eine Justizreform der rechtsreligiösen Regierung. Bei Protesten am vergangenen Mittwochabend haben Demonstrierende sogar die Frau von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, ins Visier genommen. Medienberichten zufolge belagerten Dutzende Menschen einen Friseursalon in Tel Aviv, in dem die Frau sich die Haare machen ließ. Erst nach einem Polizeieinsatz konnte sie das Gebäude verlassen.