Fast drei Monate dauerte der Hungerstreik von Chader Adnan – nun ist das ranghohe Mitglied der militanten Palästinenserorganisation »Islamischer Dschihad« in israelischer Haft gestorben. Der 44 Jahre alte Adnan sei am frühen Morgen bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden worden, teilte ein Sprecher der israelischen Gefängnisbehörde mit. Während Wiederbelebungsversuchen sei er in ein Krankenhaus gebracht, dort aber für tot erklärt worden.