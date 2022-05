Immer wieder wird Israel von Raketen beschossen. Nun hat der nationale Rettungsdienst Magen David Adom (MDA) eine raketensichere unterirdische Blutbank eingeweiht. Eine Sprecherin bestätigte, das Gebäude sei am Vorabend feierlich in Ramla bei Tel Aviv eröffnet worden. Der offizielle Betrieb solle im Verlauf des Jahres beginnen. Die weltweit erste Einrichtung dieser Art solle »Israels strategische Blutreserven vor Raketen, chemischen und biologischen Angriffen sowie Erdbeben schützen«, hieß es in einer Mitteilung von MDA.