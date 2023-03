»Israel ist nicht Ungarn« Israelis protestieren mit »Tag der Störung« gegen Justizreform

Zahlreiche Menschen in Israel haben am Mittwoch gegen die geplante Justizreform der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu protestiert.

Vor neuen Beratungen im Parlament über das Vorhaben blockierten Demonstranten am Mittwoch die Hauptautobahn zwischen Tel Aviv und Jerusalem. »Israel ist keine Diktatur, Israel ist nicht Ungarn«, skandierten sie. Viele von ihnen schwenkten blau-weiße Fahnen in den israelischen Landesfarben. An belebten Bahnhöfen in Tel Aviv verhinderten Demonstranten die Abfahrt von Zügen, indem sie deren Türen blockierten. Polizisten feuerten nach Reuters-Angaben unter anderem Blendgranaten in Richtung der Protestierenden.