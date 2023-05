Ben-Gvir machte sich als Anwalt rechtsextremer Straftäter einen Namen, 2007 wurde auch er selbst wegen Aufhetzung zum Rassismus und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Im November 2022 machte ihn Regierungschef Netanjahu zum Minister mit erweitertem Aufgabenbereich für die innere Sicherheit Israels. In dieser Funktion ist er unter anderem Befehlshaber der paramilitärisch ausgerüsteten Sicherheitspolizei im Westjordanland, dem größeren Teil des zweigeteilten Palästinenserstaates.

Am 18. Mai hatten palästinensische Demonstranten an der Grenze des sogenannten Gazastreifens israelische Flaggen und Porträts von Ben-Gvir verbrannt, nachdem dieser sich auf einem Flaggenmarsch zum »Jerusalemtag« hatte feiern lassen. Der in Israel als Feiertag geltende Gedenktag erinnert an die Eroberung Ostjerusalems im Rahmen des Sechs-Tage-Krieges 1967. Für Israel markiert der Tag die Wiedervereinigung Jerusalems, Palästinenser empfinden den Festtag, der aus ihrer Perspektive eine Niederlage markiert als Provokation.