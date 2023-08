Die Gewalt in Israel reißt nicht ab. Nun melden israelische Medien einen Toten bei einer mutmaßlichen Autoattacke. Das Todesopfer ist demnach israelischer Staatsbürger. Weitere Menschen seien verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstag an einer Straßensperre zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Ein palästinensischer Lastwagenfahrer habe an der Sperre beschleunigt und eine Gruppe von Menschen angefahren.