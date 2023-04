Zwei Frauen im Westjordanland durch Schüsse getötet

Es ist bereits das zweite Attentat an diesem Freitag. Im Westjordanland sind nach israelischen Angaben zwei Israelinnen, die auch über britische Pässe verfügten und Schwestern gewesen sein sollen, bei Schüssen auf ihr Auto getötet worden. Das Fahrzeug war nach Militärangaben in dem von Israel besetzten Palästinensergebiet unterwegs. An einer Kreuzung in der Nähe der jüdischen Siedlung Hamra sei auf das Auto geschossen worden.