Gerade erst war es zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Israel und Libyen gekommen – nun konnte der israelische Außenminister Eli Cohen an anderer Stelle einen Erfolg in der Partnerschaft zu den arabischen Ländern verbuchen. In Bahrain hat Cohen bei seinem ersten Besuch in der Hauptstadt Manama eine neue, dauerhafte Botschaft eröffnet. Auch sein bahrainischer Amtskollege Abdullatif al-Sajani nahm an der Eröffnung teil. Zuvor war die Botschaft in provisorischen Büroräumen untergebracht gewesen.