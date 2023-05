Doch Netanyahu dürften nicht nur innenpolitische Überlegungen zu der Entscheidung für die Operation gebracht haben. Auch in seiner Koalition kriselt es gewaltig. Die Extremen sind frustriert, dass er die Justizreform verschoben hat. Vor allem Itamar Ben-Gvir tobt ständig, verlangt, dass er bei jeder militärischen Entscheidung ebenso dabei sein müsse wie bei allen anderen Fragen der nationalen Sicherheit. Kurz: Er beginnt, Netanyahu gehörig auf die Nerven zu gehen.

Mahnung für Ben-Gvir, Warnung an Israels Feinde

Noch dazu verfügt Ben-Gvir über keinerlei militärische Erfahrung. Wegen seiner extremistischen Umtriebe verzichtete die Armee darauf, ihn einzuziehen. Nun ließ Netanyahu Ben-Gvir bei seiner Entscheidung, den Islamischen Dschihad anzugreifen, außen vor. Aber was soll Ben-Gvir, der Hardliner, jetzt tun? Die Regierung verlassen, genau zu einem Zeitpunkt, an dem die Armee das tut, was er eigentlich will? Netanyahu dürfte die Aktion gegen den Dschihad zwar nicht befohlen haben, um Ben-Gvir einen Denkzettel zu verpassen – es könnte für ihn aber ein sehr angenehmer Nebeneffekt sein. Die Koalition muss jetzt zusammenhalten.

Noch entscheidender allerdings dürfte die Botschaft sein, die der israelische Premier Israels Feinden, allen voran Iran, zukommen lassen will. Das Regime in Teheran, ebenso wie dessen Stellvertreter im Libanon, die schiitische Hisbollah-Miliz, hatten bereits begonnen, sich öffentlich über das schon bald eintretende Ende des »zionistischen Gebildes« zu freuen. Aufmerksam verfolgten sie die Spaltung des Landes, die vermeintlich schon jetzt zu spürende Schwäche der Moral in der israelischen Armee.

Zudem war es Teheran gelungen, die Zusammenarbeit zwischen der Hisbollah, dem Islamischen Dschihad und der in Gaza herrschenden islamistischen Hamas besser zu verzahnen. Ein Führer der Revolutionswächter hatte sich dazu mit Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah und Hamas-Chef Ismail Hanija in Beirut getroffen. Das resultierte erst kürzlich in einem Angriff der Hamas aus dem Libanon, bei dem mehr als 30 Raketen auf den Norden Israels abgefeuert wurden.