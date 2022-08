Die Gewalteskalation zwischen Israel und Palästinensern dauert an: Die israelische Luftwaffe griff am Samstag erneut Ziele im Gazastreifen an, die Palästinenser feuerten weiter Raketen auf israelisches Gebiet. Die Angriffe folgen auf einen israelischen Sondereinsatz gegen den militanten Islamischen Dschihad (PIJ) am Freitag in Gaza.