Ben Gvir hatte inmitten der seit Monaten äußerst angespannten Lage zwischen Israelis und Palästinensern am Sonntag erneut den Tempelberg in Jerusalem besucht. Die Palästinensische Autonomiebehörde verurteilte den Schritt als »Spiel mit dem Feuer«, die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas kündigte Vergeltung an.